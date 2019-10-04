امغيب: استقبال حفتر لـ عقيلة يحمل عدة رسائل

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن استقبال القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمثابة رسالة للعالم والشعب الليبي بقرب انتهاء العمليات العسكرية.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استقبال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير ركن خليفة حفتر للسيد/ رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المستشار عقيلة صالح بطابور شرف ضم كبار الضباط معنى ذلك إن القيادة العامة للجيش لا تسعى لعسكرة الدولة كما يدعي فايز السراج وتنظيم الإخوان المسلمين، أيضاً هو رسالة للعالم ان الدولة المدنية الحقيقية بمؤسساتها العسكرية والأمنية قادمة وقريباً جداً، لا مكان فيها للمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ورسالة لكل ابناء الشعب الليبي مفادها أن جيشكم قارب على إنها العمليات العسكرية وحسم الأمر في العاصمة طرابلس وأن ليبيا الموحدة بحكومة واحدة والتي طال انتظارها في طريقها إليكم”، بحسب تعبيره.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا