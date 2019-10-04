سلامة يبحث مع أعضاء من مجلس النواب سبل إحياء المسار السياسي في ليبيا

ليبيا – ترأس الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة أمس الخميس اجتماعاً بمقر البعثة في تونس مع وفد من أعضاء مجلس النواب بحضور نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

الوفد أطلع بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خلاصة مباحثاته مع الأطراف الدولية وخصوصا في برلين ونيويورك حيث تطرق الإجتماع الى سبل إحياء المسار السياسي وصون الدم الليبي.

ومن جانبه كشف المركز الاعلامي لمجلس النواب بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والأعضاء قد بحثوا مع المبعوث الأممي اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تحريك العملية السياسية وإيجاد حلول للأزمة الليبية من خلال الجسم الشرعي المنتخب من الشعب الليبي، مبيناً بأن سلامة أطلع النواب على نتائج الإجتماعات الدولية الأيام الماضية حول ليبيا.

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