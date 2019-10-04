الشاطر: حكومة الوفاق تسببت في إرتفاع نسبة نهب المال العام وتوسيع قاعدة الفساد في ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن جميع الليبيين يعتمدون على حكومة الوفاق في الدخل حيث أصبحت لدى الدولة الليبية بطالة مقنعة واقتصاد غير منتج.

الشاطر وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية ” أمس الخميس قال :”كانت ميزانية الرواتب قبل 17 فبراير 2011 حوالي 7 مليارات دينار والآن فاقت 23 مليار دينار، وكان عدد موظفي الدولة حوالي مليون واليوم أكثر من مليونين يتقاضون مرتباتهم من الدولة وهذا ليس خلل وإنما انتحار وانهيار للاقتصاد”.

وأكد الشاطر أن الحكومة ليس لديها مشروع أو خطة لحل هذه المشاكل وقد تسببت في ارتفاع نهب المال العام وتوسيع قاعدة الفساد.

عضو مجلس الدولة إختتم تصريحه بالقول :”الجميع يطالب بالزيادة في دخله لمواجهة الأسعار وقليل جدا من يتجه للإنتاج من خلال العمل الخاص”.

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