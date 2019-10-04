العريبي: القاهرة ستحتضن اجتماعاً لأعضاء مجلس النواب قبل 12 أكتوبر الجاري

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن العاصمة المصرية القاهرة ستحتضن اجتماعاً لأعضاء مجلس النواب “القاهرة -2” الذي سيعقد قبيل الـ12 من شهر أكتوبر الجاري وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان.

العريبي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الجمعة إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بحث أمس الخميس خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء البرلمان في تونس سبل إيجاد حلول سياسية ممكنة للأزمة الليبية.

وأكد عضو مجلس النواب أن سلامة رحب بعقد اللقاء التشاوري المرتقب في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

هذا والتقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أمس الخميس بتونس عدد من أعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

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