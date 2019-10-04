سلامة يبحث مع سفير بلجيكا في تونس الأزمة الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، سفير بلجيكا الجديد إلى تونس، كريستوف دي باسومبيير، ونائبه فنسنت فيان في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس.

وبحث الطرفان الأزمة الليبية والأوضاع في المنطقة، حسب تغريدة على حساب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الخميس.

ويجري سلامة هذه الأيام مشاروات مكثفة مع أطرف ليبية ودولية، في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه العاصمة الألمانية برلين ضمن خطته الرامية لوقف القتال في طرابلس وإحياء العملية السياسية التي توقفت منذ الرابع من أبريل.

كان سلامة قدم في إحاطته إلى مجلس الأمن يوم 29 يوليو الماضي مقترحا يتضمن دعوة أطراف القتال إلى هدنة إنسانية تتطور لوقف إطلاق النار يعقبها تنظيم مؤتمر دولي بمشاركة الدول المعنية بليبيا يليه تنظيم ملتقى وطني ليبي بمشاركة الأطراف الفاعلة في الأزمة.

ويسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية التي توقفت في البلاد بعد أن أطلق القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

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