عقيلة صالح: نرحب بالتدخل الدولي في هذه الحالة!

أكد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” في تصريحٍ صحفي له حول الاجتماعات الدولية الأخيرة حول ليبيا والاجتماع الدولي الذي يجري التحضير له والمزمع عقده في ” ألمانيا ” بأن موقف مجلس النواب ثابت وهو التأكيد على شرعية مجلس النواب ممثلاً شرعياً للشعب الليبي ولا يمكن تحقيق مصالحة وعدالة في ظل وجود الميليشيات المسلحة التي تمتلك السجون والسلاح وتعتبر نفسها أعلى من الدولة.

وأضاف صالح بأن “جيشنا الذي نؤيده يخوض عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والمتطرفين بعدها سيلتقي الليبيين لتدارس ما يمكن القيام به بما يحقق إرادة الشعب الليبي”.

وأكد رئيس مجلس النواب ترحيبه بالتدخل الدولي بما لا يتعارض مع مصلحة وإرادة الشعب الليبي وثوابت مجلس النواب ومطالب الليبيين وبأن موقفنا واضح وصريح لا نقبل الوصايا والتدخل في شؤننا وتقبل النصيحة والمساعي الحميدة لرأب الصدع والإصلاح بين الليبيين.

