الحويج يؤكد: بعد تحرير طرابلس ستكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية

أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني على نتائج جولته الأوروبية ولقاءاته بالبرلمان الأوروبي خلال الأيام الماضية.

و أكد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي حول الوساطة وحل النزاعات بمدينة برشلونة الأسبانية، أن عملية تحرير طرابلس هي آخر معركة لعودة ليبيا إلى محيطها المتوسطي، مشيرا إلى أن ليبيا ستكون دولة مدنية ديمقراطية تعددية .

ولفت إلى أنه أوضح أن معركتنا الحقيقية في ليبيا مع الإرهاب والإرهابيين والخارجين عن القانون، وليست مع الشعب الليبي، وأننا مع المصالحة الشاملة التي لا تقوم على المغالبة والإقصاء.

