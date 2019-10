جولة تفقدية لوزير داخلية المؤقتة إلى مركز تدريب راس المنقار الأمني

تفقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مركز تدريب راس المنقار بمدينة بنغازي التابع لإدارة الأمن المركزي، حيث أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات المسؤولة عن استكمال وتجهيز المركز على أعلى المستويات المُمكنة.

وكان في استقبال بوشناف مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي وعدد من الضباط حيث أطلع بوشناف على محتويات المركز والصيانة التي أجريت له إضافة إلى حضوره لجمع من عناصر الأمن المركزي.

