الجهيناوي يؤكد موقف تونس الثابت إزاء الأزمة الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، على أهمية ومحورية المسألة الليبية بالنسبة إلى تونس وتأثيرها المباشر على الوضعين الأمني والاقتصادي بالبلاد.

وذكر الجهيناوي-خلال اجتماعا عقده أمس الخميس بمقر الوزارة مع سفراء البلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين بتونس (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين، روسيا) -بموقف تونس الثابت إزاء الأزمة في ليبيا ودعوتها إلى الوقف الفوري للاقتتال والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ورفض أي حل عسكري للأزمة، إضافة إلى دعوتها لوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وشدّد الجهيناوي على الدّور الرئيسي لدول الجوار وخاصة تونس في التوصّل إلى تسوية سياسية دائمة، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل، الباجي قايد السبسي، مشيرا إلى المساعي التونسية في إيجاد حل للمسألة الليبية ومساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، وإلى ضرورة تشريك الأطراف الليبية في المساعي الجارية لحل الأزمة في ليبيا.

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