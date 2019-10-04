ضبط مُهرّبي وقود تشاديين قرب الحدود الليبية

تمكنت الكتيبة 401 استطلاع سرية “ألغبي” المكلفة بالدوريات الصحراوية من طبرق إلى حدود السرير والحدود الليبية المصرية من القبض على مهربي وقود من الجنسية التشادية، وبحوزتهما شحنة وقود مهرب.

وتقدر شحنة البنزين المضبوطة بحوالي 40 ألف لتر حيث يقوم المهربون بملء شاحناتهم من منطقة ريبيانة في الصحراء ويتجهون بعد التزود إلى الحدود الليبية التشادية.

واحتجزت شاحنتا وقود كانوا يستعملونهما في عملياتهم، واقتيدت إحداهما إلى تمركز السرية القريبة من طبرق بحوالي 80 كيلومترا والشاحنة الثانية تعطلت أثناء مطاردتها وتركت في أحد المعسكرات التابعة للجيش في الجنوب.

مجهودات كبيرة يقوم بها رجال المؤسسة العسكرية من أجل تأمين الصحراء والحدود والحد من عمليات تهريب الوقود والبشر وتسلل الجماعات الإرهابية والإجرامية.

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