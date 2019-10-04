لقاء خاص بين وفدي القيادة العامة وأعيان مصراتة وهذا ما تم الاتفاق عليه والعراقيل أمام تنفيذها

كشفت مصادر مطلعة عن عقد لقاء خاص بين وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة ووفد من أعيان مدينة مصراتة يهدف للوصول إلى تهدئة سريعة.

وذكرت المصادر بحسب صحيفة العنوان الالكترونية المقربة من الجيش، أن الوفدين التقيا منذ نحو أسبوع، وتباحثا في مسألة سحب أبناء مصراتة من محاور العاصمة طرابلس وتجنيب مصراتة آثار القتال والقصف الجوي.

وأكدت المصادر بحسب الصحيفة ، أن اللقاء كان إيجابيًا بين الوفدين، حيث أكد وفد مصراتة أنه سيعمل على سحب أبناء المدينة لقاء أن تتوقف القوات المسلحة عن قصف الكلية الجوية بمصراتة ومسلحي المدينة الموجودين في سرت.

كما طلب وفد مصراتة، ضمانات شخصية من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتجنيب المدينة آثار القتال وألا يتم قصفها.

وبحسب المصادر؛ فقد أكد وفد مصراتة على أن تنفيذ الاتفاق ستحقق خلال 72 ساعة من تلقيه الضمانات المطلوبة.

كما أكدوا على وجود أصوات متطرفة داخل مصراتة تعرقل الحلول السلمية وتقوم بدفع مبالغ مالية لإغراء أبناء المدينة للقتال في طرابلس.

هذا ولم تشر المصادر بحسب الصحيفة ، إلى مكان عقد الاجتماع، كما أنها لم تشر كذلك إلى موعد تنفيذ الاتفاق.

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