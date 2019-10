دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على صعيد مواجهة قضية الهجرة، الى ضرورة أن يكون هناك تحركاً دبلوماسياً كبيراً، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، مع وزير العدل ألفونسو بونافيدي، لإعلان المرسوم الحكومي الجديد حول إعادة المهاجرين، أضاف دي مايو، أن المرسوم “عبارة عن خطوة مهمة أولى، لجعل بلادنا أقل بيروقراطية فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإعادة”.

وأوضح وزير الخارجية أن “من صلاحيات الدولة تسريع هذه الإجراءات”، مشددًا على أن “من المهم إيقاف عمليات إنطلاق قوارب الهجرة”، مبينا أن “هذا يحدث من خلال التعاون، وكذلك بآليات الإعادة إلى الوطن”، لكن “من خلال عمل دبلوماسي كبير يهدف إلى استقرار ليبيا أيضًا”.

The post دي مايو يدعو لتحرك دبلوماسي كبير لتحقيق الاستقرار في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية