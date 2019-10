وزير إيطاليا يزور تونس والمغرب قريبا لبحث الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه سيؤدي زيارة الى المغرب وتونس قريبا، لتعزيز الاتفاقات الخاصة بإعادة المهاجرين الى أوطانهم.

ومن المتوقع أن تضمن الزيارة مناقشة مستجدات الأزمة الليبية في تونس والمغرب وذلك في إطار تشكيل إيطاليا تحالف دولي إقليمي حول الموقف في ليبيا.

وذكر دي مايو في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، مع وزير العدل ألفونسو بونافيدي، لإعلان المرسوم الحكومي الجديد بشأن إعادة المهاجرين، أن “بلاده قد أبرمت سابقاً اتفاقات مع المغرب وتونس بشأن عمليات الإعادة”، لكن “هذه الإتفاقات تحتاج الى “تعزيزها أو المصادقة عليها”.

وأعلن وزير الخارجية أنه، لهذا السبب سيقوم “بزيارة الى هذين البلدين الواقعين شمال أفريقيا”، مبينا أنه “في حالة المغرب، هناك اتفاق لم يتم التصديق عليه”، متذمراً من حقيقة أن “العلاقات مع الرباط لم تتعزز في السنوات الأخيرة”.

وأشار الوزير دي مايو الى أن “المغرب، ستكون بالتأكيد موضوع رحلاتي القادمة الى جانب تونس”، موضحًا أنه في تونس سيطلب عقد “اجتماع لمجموعة العمل الإيطالية التونسية”، بهدف “زيادة عمليات الإعادة إلى الوطن”، للمهاجرين غير النظاميين.

