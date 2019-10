شركة” تات نفط” الروسية تعلن استمرار أعمال التنقيب في حقول ليبيا

أعلن رئيس شركة “تات نفط” الروسية، نايل ماغانوف، اليوم الجمعة، أن الشركة مستمرة في أعمال التنقيب في حقول ليبيا.

وقال ماغانوف للصحفيين على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي: “نحن مازلنا قائمين على المشاريع ونعمل هناك. لدينا هناك مكتب ولدينا أعمال تنقيب فقط”.

وأكد أن المشاريع في ليبيا لم يتم تجميدها، موضحا أن “أحجام التداول والعمليات قد تكون مختلفة، ففي زمن السلم، كان هناك معدل معين، وهو الآن مختلف قليلا”.

