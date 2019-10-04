مستشفى العيون طرابلس تتسلم جهاز تصوير مقطعي الأسرع في ليبيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تسلّم مستشفى العيون بطرابلس جهاز تصوير بصري مقطعي توافقي (OCT) من نوع OPTOPOLO REVO ذي سرعة تبلغ CUT130000 وهي أعلى سرعة تستخدم في ليبيا حتى الآن لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري.

وأوضحت الوزارة، أن مستشفى العيون تسلم أيضًا جهازي ميكروسكوب جراحي، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة في دعم القطاع الصحي العام التي أطلقها الوكيل العام “محمد هيثم عيسى” قبل عام من الآن، هذا ويستخدم جهاز التصوير البصري المقطعي التوافقي OCT تقنيات حديثة ومتطورة تستخدم مزيجًا من موجات الضوء لتحقيق دقة أعلى وتوفر صور عالية الدقة من الطبقات المختلفة من شبكية العين.

ويؤدي استخدام أجهزة التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT) إلى إحداث تغيير جذري في مفاهيم وعلاج كثير من أمراض العيون حيث تتميز الأجهزة المتطورة عن الأجهزة القديمة بالدقة العالية والسرعة الفائقة وتعطي صوراً ثلاثية الأبعاد لأجزاء العين.

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