الشاطر يكشف عن بطالة مقنعة واقتصاد غير منتج وفشل حكومة الوفاق

كشف عضو المجلس الاستشاري عبد الرحمن الشاطر، عن بطالة مقنعة واقتصاد غير منتج، بسبب حكومة الوفاق.

وقال الشاطر في تصريحات صحفية ”كانت ميزانية الرواتب قبل 17 فبراير 2011 حوالي 7 مليارات دينار والآن فاقت 23 مليار دينار، وكان عدد موظفي الدولة حوالي مليون واليوم أكثر من مليونين يتقاضون مرتباتهم من الدولة وهذا ليس خلل وإنما انتحار وانهيار للاقتصاد”.

وأكد الشاطر أن الحكومة ليس لديها مشروع أو خطة لحل هذه المشاكل وقد تسببت في ارتفاع نهب المال العام وتوسيع قاعدة الفساد.

وأضاف أن ”الجميع يطالب بالزيادة في دخله لمواجهة الأسعار وقليل جدا من يتجه للإنتاج من خلال العمل الخاص”.

