الأولى من نوعها..طبي سبها يشهد توقيع اتفاقية تدريب أطباء

أخبار ليبيا24- خاص

شهد مركز سبها الطبي توقيع اتفاقية تدريب أطباء هي الأولى من نوعها، بين إدارة الموارد البشرية بالمركز، والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات والتدريب.

وشارك في مراسم التوقيع مدير مركز سبها الطبي؛ ومندوب عن الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات والتدريب، وعدد من الأطباء العاملين في المركز.

وتنص الاتفاقية على أن تستخدم الأكاديمية مقرات وقاعات داخل مركز سبها الطبي للتدريب وزيادة مهارات ومعارف وقدرات الأطباء العاملين في المراكز والمؤسسات الصحية بالمنطقة الجنوبية.

وقال منسق برنامج التدريب مصباح الماجري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الاتفاقية تمتد على مدار عامين، وقد وقع تخصيص الأطباء العاملين في مركز سبها الطبي حيث ستكون لهم الأولوية في التدريبات كون المركز يستضيف هذه التدريبات.

وأشار الماجري إلى أن الاتفاقية وتنفيذ بنودها ستفتح آفاق جديدة في العمل الطبي داخل الجنوب، وستوفر فرص تعليمية أكبر وأقل كلفة لكل العاملين في المؤسسات الصحية بالجنوب الليبي.

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