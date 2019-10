“صحة الوفاق” تكشف عن ارتفاع معدل الولادات القيصرية داخل المصحات الخاصة

المتوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن سجل معدل إجراء الولادات القيصرية داخل المصحات الإيوائية العاملة في القطاع الصحي الخاص سجل ارتفاعًا بنسبة 90% مقارنة بنتائج الدراسة التي أجريت على القطاع الصحي الخاص في ليبيا قبل 11 عامًا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن نتائج مسح القطاع الصحي الخاص عام 2007 تظهر أن إجمالي الولادات القيصرية داخل العيادات الإيوائية الخاصة بلغ 3404 في حين أظهرت نتائج المسح الأخير للقطاع الصحي الخاص أن عدد الولادات القيصرية بلغ 6478.

وبحسب نتائج المسح الأخير الذي أعده مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، فإن إجمالي عدد الولادات المسجلة في 219 مصحة إيوائية بلغ 13384 حالة ولادة من بينها 6478 عملية ولادة قيصرية بما يعني أن الولادات القيصرية تشكل نسبة 48% من إجمالي الولادات.

في حين شكلت الولادات القيصرية نسبة 31% فقط من إجمالي الولادات البالغ 10867 عام 2007 .

كما أظهرت نتائج مسح القطاع الصحي الخاص في ليبيا عام 2007 أن معدل وفيات حديثي الولادة داخل المصحات يساوي 3.2 لكل 1000 مولود، فيما لم تكشف نتائج الدراسة الأخيرة عن معدل وفيات حديثي الولادة داخل المصحات الإيوائية الخاصة.

