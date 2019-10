مغيب: استقبال “حفتر” لـ “صالح ” رسالة للعالم بقرب انتهاء العمليات العسكرية

المتوسط

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن استقبال المشير خليفة حفتر، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يعد رسالة للعالم والشعب الليبي بقرب انتهاء العمليات العسكرية.

ورأى امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “استقبال القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بطابور شرف ضم كبار الضباط معنى ذلك إن القيادة العامة للجيش لا تسعى لعسكرة الدولة كما يدعي فايز السراج وتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، أيضاً هو رسالة للعالم ان الدولة المدنية الحقيقية بمؤسساتها العسكرية والأمنية قادمة وقريباً جداً، لا مكان فيها للمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ورسالة لكل ابناء الشعب الليبي مفادها أن جيشكم قارب على إنها العمليات العسكرية وحسم الأمر في العاصمة طرابلس وأن ليبيا الموحدة بحكومة واحدة والتي طال انتظارها في طريقها إليكم”، بحسب تعبيره.

