برلماني يكشف عن اجتماع لأعضاء مجلس النواب في القاهرة

كشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن العاصمة المصرية القاهرة ستحتضن اجتماعاً لأعضاء مجلس النواب “القاهرة -2” الذي سيعقد قبيل الـ12 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمان.

وقال العريبي في تصريحات صحفية إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بحث الخميس، خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء البرلمان في تونس سبل إيجاد حلول سياسية ممكنة للأزمة الليبية، مؤكدا أن سلامة رحب بعقد اللقاء التشاوري المرتقب في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

