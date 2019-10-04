احتمالية سقوط الأمطار في الشمال.. واعتدال الطقس في وسط البلاد  

طرابلس-العنوان

تشهد مناطق شمال البلاد احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصحبها خلايا رعدية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة هناك، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتتعرض أقصى مناطق الشمال الشرقية، اليوم الجمعة، إلى رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة في مناطق الوس والجنوب الغربي، حيث تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية.

ففي مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، التي تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة في المنطقة الممتدة من مصراتة حتى سرت.

والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و29 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 32 درجة مئوية على أبونجيم، ثم تسجل ارتفاعا بسيطا خلال اليومين القادمين على بعض المناطق.

أما في سرت والخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والوحات ومرادة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار على أقصى مناطق الشرق، وبعض مناطق الدواخل، تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ثم تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية غربية، مع تحسن الرؤية، بينما تكون شمالية غربية على خليج بنغازي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 36 و40 درجة مئوية على طبرق والدواخل، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة على منطقة الجفرة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و36 درجة مئوية.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا على السرير وتازربو إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على تازربو والسرير.

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