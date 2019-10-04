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باشاآغا : الداخلية بصدد إطلاق حملة أمنية واسعة ضد المجرمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توعد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الجمعة المجرمين الخارجين عن القانون قائلاً بأن الواحد منهم لا يستحق الا المواجهة بقوة و شدة دون تسامح ولا تهاون .

وأضاف باشاآغا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الإجرام اليومي الذي ينغص حياة المواطن يُعتبر صنفاً من صنوف الإرهاب الذي يجب التصدي له بكافة التدابير الرادعة .

وتابع متوعداً : ” لا مجال للتمترس وراء الحصون الثورية أو القبلية أو الفئوية ،  فسلطان المظلوم هو الغالب على إجرام الفاسدين”  .

وفي هذا السياق ، أعلن باشاآغا بأن وزارة الداخلية في طرابلس بصدد إطلاق حملة أمنية واسعة لن يًرحم فيها من تطاول على أمن المواطن أو استهان بدماء الأبرياء .

وختم باشاآغا تدوينته متوعداً المجرمين مجدداً ، بقوله أن سلطان الدولة سيكون سيفاً باتراً يقطع دابر المجرمين و المفسدين ، وذلك على حد تعبيره .

يشار إلى أن العاصمة طرابلس كانت قد إهتزت الجمعة على وقع جريمة قتل بشعة بمنطقة السراج في طرابلس راح ضحيتها شاب وأُصيب شقيقه وذلك برصاص مسلحين من الزاوية ضمن عملية ” بركان الغضب ” وقد تبيّن بأن أحدهم نجل القيادي الإخواني الكبير عبدالرزاق البشتي .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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