داخلية الوفاق تطالب بإعلان حالة الطوارئ – نص البيان

داخلية الوفاق تطالب مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن.
داخلية الوفاق تطالب مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن.
اذا كان وزير الداخلية مجرم ومن فوضه دون اى شرعية مجرم مثله وهو السراج مفروض من الخارج ومرفوض من نواب الشعب ويعين مجرم دولى رئيسا للمخابرات فماذا تتوقعون يامجرمين الا ان تنتشر الجريمة فانتم قدوة لهم .
شر البلية مايضحك اى دلالات والسراج دلدول للمليشيات الارهابية جعل خده مداس لهم ويستجيب لكل طلباتهم من اجل البقاء طرطور على كرسى السلطة رايناها يعين مجرم دولى وهو صلاح بادى فى منصب مدير للمخابرات فى مشهد كوميدى يذكرنا بمسرحية الزعيم لعادل امام ومدير مخابراته فى المسرحية الهزلية لزعيم جاءوا به من الشارع ووزير داخلية السراج اعترف بوجود مافيا فى طرابلس دعت الجيش الوطنى لمحاربتهم فى طرابلس وانه فشل فى محاربتهم والدليل على هذا الفشل ان وزير الداخلية نفسه عجز عن ظبط واحضار الصندوق ابودراع ليمثل امام العدالة بعد تهديده وزير المالية بالقتل مما يؤكد عدم وجود اى مظاهر للدولة المدنية فى طرابلس وان الجيش على حق فى محاربة الارهاب الذى يفسد ويسفك دماء اهالى طرابلس عن عائشة -رضى الله عنها-: “أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها[1]، متفق عليه.
يا كلاب هذا اللي تصور بالصدفة واللي ما تصورش شن نقولوا فيه؟
السلاح في يد المليشيات والمدنيين مسلحين ، خلاص ما ينفع بيان توا ، كل شي تعرى مش هذا بس!
لازم الجيش يخش طرابلس ويقاضيهم والله المجرمين هلبة ما يقدرهم السراج وباشاغا
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