العقوري: قرار تعيين السفراء كان معيبا لأنه صدر من السراج منفردا

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إن قرار تعيين السفراء كان معيبا، لأنه صدر من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفردا.

العقوري لفت في حديث لموقع العين الإخبارية أمس، إلى أن البرلمان ولجنة الخارجية التابعة له ينبغي أن تشاركا في اختيار السفراء، مشيرا إلى أنه رغم أن قرار السراج كان معيبا إلا أن بعض الدول رحبت بهؤلاء السفراء.

كما استنكر العقوري عدم وضع المجتمع الدولي في حسبانه قرارات مجلس النواب، مبينا أن المجتمع الدولي هو من فرض على الليبيين حكومة الوفاق، التي شرعنت وجود المليشيات وعينت أفرادها في مناصب سيادية.

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