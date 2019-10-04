في اليوم العالمي للابتسامة..هل ما زال لها طريق إلى قلوب الليبيين ؟

يخطر ببالي و أنا استذكر المثل الياباني القائل ‘الأقوى هو من يبتسم’ ،بمناسبة احتفال العالم وفي كل عام من أول جمعة من شهر أكتوبر ،باليوم العالمي للابتسامة ،الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا وهو ما يطرح بقوة السؤال هل مازال بمقدور الليبيين اليوم الابتسامة في ظل الموت والدم والتهجير و الدمار المتواصل .؟

في عام 1999 بدأت الفكرة مع بال هارفي وهو فنان تجاري ومخترع السمايلي )، ولكنه توفي بعدها بعامين ،اين تم إنشاء “مؤسسة هارفي بال للابتسامة العالمية”، تكريماً للمصمم ،ومنذ ذلك العام المؤسسة هي الجهة الكفيلة باليوم العالمي للابتسامة.

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