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“داخلية الوفاق” تطالب بإعلان حالة الطوارئ

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مجلس رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية، وذلك لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن.
وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مديرية أمن جنزور وعبر مركز شرطة السراج وقسم البحث الجنائي بالمنطقة اتخذوا الاجراءات اللازمة لجمع الاستدلال لمعرفة الجناة في جريمة قتل المواطن رشيد صالح البكوش وإصابة شقيقه موسى والتي وقعت أمس الخميس بجزيرة المشتل بمنطقة السراج.
وأوضحت الوزارة أن 3 أشخاص كانوا على متن سيارة ترجلوا وأطلقوا النار على البكوش وأخيه فقتل الأول وأصيب الآخر.
وأهابت الوزارة في بيانها بأنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون المسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اى دلالات والسراج دلدول للمليشيات الارهابية جعل خده مداس لهم ويستجيب لكل طلباتهم من اجل البقاء طرطور على كرسى السلطة رايناها يعين مجرم دولى وهو صلاح بادى فى منصب مدير للمخابرات فى مشهد كوميدى يذكرنا بمسرحية الزعيم لعادل امام ومدير مخابراته فى المسرحية الهزلية لزعيم جاءوا به من الشارع ووزير داخلية السراج اعترف بوجود مافيا فى طرابلس دعت الجيش الوطنى لمحاربتهم فى طرابلس وانه فشل فى محاربتهم والدليل على هذا الفشل ان وزير الداخلية نفسه عجز عن ظبط واحضار الصندوق ابودراع ليمثل امام العدالة بعد تهديده وزير المالية بالقتل مما يؤكد عدم وجود اى مظاهر للدولة المدنية فى طرابلس وان الجيش على حق فى محاربة الارهاب الذى يفسد ويسفك دماء اهالى طرابلس عن عائشة -رضى الله عنها-: “أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها[1]، متفق عليه.

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