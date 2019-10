“داخلية الوفاق” تطالب بإعلان حالة الطوارئ

المتوسط

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مجلس رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية، وذلك لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن مديرية أمن جنزور وعبر مركز شرطة السراج وقسم البحث الجنائي بالمنطقة اتخذوا الاجراءات اللازمة لجمع الاستدلال لمعرفة الجناة في جريمة قتل المواطن رشيد صالح البكوش وإصابة شقيقه موسى والتي وقعت أمس الخميس بجزيرة المشتل بمنطقة السراج.

وأوضحت الوزارة أن 3 أشخاص كانوا على متن سيارة ترجلوا وأطلقوا النار على البكوش وأخيه فقتل الأول وأصيب الآخر.

وأهابت الوزارة في بيانها بأنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون المسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

