اخبار ليبيا الان

تقارب جزائري أميركي حول الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حول أهمية الوصول لحل سياسي بشأن الأزمة الليبية.

وجاءت تصريحات بوقدوم عقب لقائه سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريشار نورلاند مشيرا إلى أنهما تبادلا الرؤى بشأن الوضع في ليبيا، وتطرقا للمساعي الدولية للوصول إلى حل للأزمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السفير نورلاند رغبة واشنطن في الدفع بالمحادثات مع الجزائر باعتبارها على دراية وبإمكانها المساعدة على فهم الوضع الليبي بشكل أفضل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك