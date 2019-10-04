تقارب جزائري أميركي حول الأزمة الليبية

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إن هناك تقاربا في وجهات النظر بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية حول أهمية الوصول لحل سياسي بشأن الأزمة الليبية.

وجاءت تصريحات بوقدوم عقب لقائه سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريشار نورلاند مشيرا إلى أنهما تبادلا الرؤى بشأن الوضع في ليبيا، وتطرقا للمساعي الدولية للوصول إلى حل للأزمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن السفير نورلاند رغبة واشنطن في الدفع بالمحادثات مع الجزائر باعتبارها على دراية وبإمكانها المساعدة على فهم الوضع الليبي بشكل أفضل.

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