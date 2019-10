بعد مرسوم دي مايو الجديد.. الغارديان تكشف مشاركة تاجر بشر ليبي في اجتماعات بإيطاليا

ترجمة المتوسط:

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها، عن “حضور أحد أشهر تجار البشر في العالم اجتماعًا في صقلية مع مسؤولين من الاستخبارات الإيطالية لمناقشة القيود المفروضة على تدفق المهاجرين من ليبيا”.

وأوضح تقرير الصحيفة المنشور في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن ” عبد الرحمن ميلاد ، المعروف باسم بيجا ، شارك في اجتماع مع مسؤولين إيطاليين ووفد من خفر السواحل الليبي في كارا دي مينيو ، في كاتانيا ، التي تعتبر أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين في أوروبا ، في 11 مايو 2017.”

وأكدت الغارديان أنه “تم توثيق وجود بيجا من قبل صحيفة Avvenire الإيطالية ، التي نشرت يوم الجمعة تحقيقًا موسعًا في الاجتماع”.

وفي هذا السياق أشارت الصحيفة إلى “تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة في يونيو 2017 وصفت فيه بيجا بأنه مهرب بشر متعطش للدماء، ومسؤول عن إطلاق النار في البحر ويشتبه في أنه تسبب في غرق العشرات من الناس، كما أنه يُعتبر قائد منظمة إجرامية تعمل في منطقة الزاوية”.

اتفاق ليبي إيطالي

ذكر التقرير أنه “في فبراير 2017 ، وقع وزير الداخلية الإيطالي آنذاك، ماركو ميني، مذكرة مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، حيث قدم مستوى جديد من التعاون بين خفر السواحل الليبي والإيطاليين ، بما في ذلك توفير أربعة سفن دورية”.

وأوضح التقرير أن “الاتفاق المثير للجدل مكن خفر السواحل الليبي من اعتراض زورق المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، حيث تقول وكالات الإغاثة إن المهاجرين واللاجئين يعانون من التعذيب وسوء المعاملة”، يأتي ذلك بالتزامن مع إبرام “مينييتي، الشيوعية السابقة التي تربطها صلات عميقة بالمخابرات الإيطالية الصفقة، التي تضمنت توفير إيطاليا الأموال والمعدات لليبيا، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى شواطئها”، مضيفة (الغارديان) أن وزير الداخلية الإيطالي لوسيانا لامورجيس، عزز هذا الاتفاق مؤخراً، في اجتماع عقد في مالطا مع نظرائه من فرنسا وألمانيا ومالطا.

بيجا وطلباته

نقلت الغارديان عن Avvenire ، التي حصلت على صور من مصدر حاضر في الاجتماع، أن “بيجا حصل على تصريح لدخول إيطاليا والمشاركة في الاجتماع، الذي حضره أيضًا مندوبو شمال إفريقيا في عدد من الوكالات الإنسانية الدولية، وتم تقديم بيجا في الاجتماع باعتباره “قائد خفر السواحل الليبي”.

وأشار مصدر الصحيفة الإيطالية Avvenire إلى أن بيجا طلب في ذلك اليوم من السلطات الإيطالية الحصول على أموال لإدارة استقبال المهاجرين في ليبيا، مضيفة “كان هناك دائمًا شكوك حول الاتفاق بين خفر السواحل الليبي والحكومة الإيطالية”.

شكوك واتهامات

من جانبه قال الكاتب الصحفي نيلو سكافو ، لصحيفة الجارديان، “في الماضي، كان هناك بالفعل حديث عن ضلوع المشتبه بهم من تجار البشر في التعامل مع خفر السواحل الليبي، ولكن الآن لدينا الأدلة، مضيفا يبدو غريباً حقاً أن المخابرات الإيطالية لم تكن على علم بهوية بيجا، من الصعب تصديق أنهم كانوا مشتتين “.

وتابعت الغارديان “في سبتمبر الماضي، ألقى رجال المباحث في صقلية القبض على ثلاثة رجال زُعم أنهم اغتصبوا وعذبوا عشرات المهاجرين في مركز احتجاز في شمال غرب ليبيا، حيث جمع المدعون العامون في أجريجينتو شهادات من العديد من طالبي اللجوء من شمال إفريقيا، الذين يُزعم أنهم اعترفوا بأسرهم في مركز تسجيل المهاجرين في ميسينا، بصقلية”.

وأضافت أن المهاجرين الثلاثة أكدوا تعرضهم للتعذيب والخطف والاتجار بالبشر في مركز احتجاز الزاوية ، وهو نفس مركز عمليات بيجا.

وأشارت الغارديان إلى “حديث بعض شهادات المهاجرين، الواردة في وثائق المسح التي شاهدتها الجارديان، عن رجل أطلق على نفسه اسم “عبد الرحمن، والذين كان مسؤولاً عن نقل المهاجرين إلى الشاطئ، مبينين أنه كان رجلا عنيفا ومسلحا، وكانوا يخافون منه جميعا”.

وذكر تقرير الغارديان بمرسوم وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الجمعة بشأن طالبي اللجوء، والذي قال إنه سيقلل الوقت الذي يستغرقه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي ترحيل مهاجر إلى الوطن أم لا خلال أربعة أشهر”.

