“الكهرباء” تتخذ خطوات جديدة لتقليل طرح الأحمال

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في حديث لـ218 إن دخول الوحدة الثالثة الغازية في محطة شمال بنغازي بعد صيانتها إضافة إلى إجراء عمرة جديدة للوحدة الثانية لمحطة جنوب طرابلس، سيمكن الشركة من سد العجز في فصلي الشتاء والصيف

وأوضحت التكوري في تصريحات خاصة لــ 218 أن الدخول بالوحدة الثالثة الغازية بمحطة شمال بنغازي سيكون تدريجيا حتى الوصول إلى توليد 150 ميجاوات، كما أشار التكوري إلى أنه تم نقل محطة مجرورة للتوليد من مخازن القره بوللي إلى بنغازي لتركيبها وتشغيلها لدعم الشبكة الكهربائية بقيمة 100 ميجاوات.

وقال التكوري إن العمرة الجسيمة التي تم إجراؤها في محطة جنوب طرابلس استغرقت 45 يوما لتدخل بعد ذلك على الشبكة وتدعمها بــ 100 ميجاوات، مضيفا أنه بعد شهر سيتم رفع التوليد في الوحدة الأولي بمحطة خليج سرت من 175 ميجا وات إلى 350 ميجاوات وذلك بعد الاتفاق الذي تم الأسبوع الماضي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة العامة للكهرباء، مؤكدا وجود العديد من المشاريع التي سيعلن عنها في حينها والتي ستسهم في القضاء على العجز الحاصل في توليد الكهرباء خلال الذروتين الصيفية والشتوية حسب تصريحات التكوري.

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