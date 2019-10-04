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“الكهرباء” تتخذ خطوات جديدة لتقليل طرح الأحمال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري في حديث لـ218 إن دخول الوحدة الثالثة الغازية في محطة شمال بنغازي بعد صيانتها إضافة إلى إجراء عمرة  جديدة للوحدة الثانية لمحطة جنوب طرابلس، سيمكن الشركة من سد العجز في فصلي الشتاء والصيف

وأوضحت التكوري في تصريحات خاصة لــ 218 أن الدخول بالوحدة الثالثة الغازية بمحطة شمال بنغازي سيكون تدريجيا حتى الوصول إلى توليد 150 ميجاوات، كما أشار التكوري إلى أنه تم نقل محطة مجرورة للتوليد من مخازن القره بوللي إلى بنغازي لتركيبها وتشغيلها لدعم الشبكة الكهربائية بقيمة 100 ميجاوات.

وقال التكوري إن العمرة الجسيمة التي تم إجراؤها في محطة جنوب طرابلس استغرقت 45 يوما لتدخل بعد ذلك على الشبكة وتدعمها بــ 100 ميجاوات، مضيفا أنه بعد شهر سيتم رفع التوليد في الوحدة الأولي بمحطة خليج سرت من 175 ميجا وات إلى 350 ميجاوات وذلك بعد الاتفاق الذي تم الأسبوع الماضي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة العامة للكهرباء، مؤكدا وجود العديد من المشاريع التي سيعلن عنها في حينها والتي ستسهم في القضاء على العجز الحاصل في توليد الكهرباء خلال الذروتين الصيفية والشتوية حسب تصريحات التكوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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