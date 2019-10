تسجيل 91 حالة مرضية بسبب المياه في ليبيا

المتوسط

أعلن مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 91 حالة مرضية بسبب المياه.

وأوضحت إدارة الرصد والتقصي في نشرتها الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة ال، 38، أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وأشارت النشرة الصادرة عن الفترة من 16 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، إلى أن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 32 حالة, بينما بلغت حالات السعال الديكي 14 حالة, في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات.

وفيما يخص الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة أنه تم تسجيل 47 حالة إسهال مدمي, و44 حالة متلازمة يرقان، أما الأمراض الجلدية تم تسجيل 60 حالة لشمانيا.

وأوضحت الإدارة في ختام نشرتها أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة .

وأرفقت الإدارة في نشرتها بيانات تشير إلى المناطق التي تنتشر فيها بعض الأمراض ويجب الإنذار فيها، ومن بينها مرض السحايا في (بنغازي)، الحصبة في (سبها، صبراته، غدامس، زليتن، الكفرة، مصراته، بنغازي، اجدابيا، الجميل)، ومرض الاسهال المدمي سجل في (العجيلات، بني وليد، جفارة، غريان)، أما اللشمانيا فسجلت في (الخمس، بن وليد، غريان، صبراته، الجميل)، اليرقان سجل في (القبة، الشاطئ، بنغازي، بن وليد).

