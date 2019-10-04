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السعيدي: أهالي الجنوب مستاؤون من تصريحات الثني حول الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أبدى عضو مجلس النواب علي السعيدي استياء أهل الجنوب من التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني في حوار أجراه مع قناتنا مؤخرا، وقال السعيدي إن الجنوب له كفاءات ومصداقية، مشيرا في تصريح أمس لقناة ليبيا إلى أن شخصيات من الجنوب تشغل وزارات مهمة في الحكومة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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