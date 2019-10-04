الإسعاف الطائر ينفذ 144 رحلة منذ إبريل الماضي

نفّذ جهاز الإسعاف الطائر التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، 144 رحلة جوية نقل عبرها 490 حالة طارئة منذ مطلع إبريل الماضي.

وأوضح مساعد مدير العمليات بالجهاز الكابتن أشرف أحمد، أن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا وعمان لنقل 410 جريح و80 مريض من بينهم أطفال، مبينا أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى روما منذ بداية إبريل بلغ 246 حالة من بينهم 192 جريح و54 مريض، في حين أقلّت طائرة الإسعاف الطائر 208 حالة طارئة إلى تونس منهم 188 جريح و20 مريض، أما الحالات التي نقلت إلى تركيا فقد بلغ عددها 35 حالة طارئة من بينهم 30 جريحًا و5 مرضى.

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