أئمة ليبيا يتلقون محاضرة عن العقيدة بالأزهر

عقدت أمس بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محاضرة بعنوان، “دروس في العقيدة .. وخطر اللامذهبية”، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التأهيلية الشرعية السادسة لأئمة وخطباء ليبيا المنعقدة في القاهرة.

وتناولت المحاضرة التعريف بالعقيدة لغة واصطلاحا، والفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق، وبيان منهج السلف الأول وموقفه من النصوص المختلفة.

يشار إلى أن هذه الدورة هي السادسة المعدة لأئمة وخطباء وعلماء ليبيا، على يد كبار علماء الأزهر وأساتذته، ليتمكنوا من دحض الفكر المتطرف ومحاربة الأفكار الهدامة والشاذة، التي خلطت بالدين الإسلامي الحنيف، ولتعليمهم كيفية الرد على هذه الافتراءات بترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة في عقول الناشئة والشباب.

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