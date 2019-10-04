عودة الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للعمل

عادت الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للعمل من جديد، ودخلت على الشبكة العامة بعد خروجها لمدة 4 أشهر.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة لقناة ليبيا، إن سبب خروج هذه الوحدة كان وجود أعطال كثيرة فيها وعدم وجود قطع الغيار التشغيلية الخاصة بها، حيث تم توفير قطع الغيار وتركيبها من قبل فنيي ومهندسي المحطة بتعليمات من رئيس الهيئة العامة للكهرباء.

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة تبلغ 150 ميجاوات تقريبا، وأن دخولها على الشبكة سيدعم الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية التي تشهد استقرارا شبه كلي حسب قوله.

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