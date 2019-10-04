في أول تعليق على جريمة قتل “البكوش”.. باشاغا يطالب الوفاق بإعلان حالة الطوارئ في طرابلس

طرابلس-العنوان

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، رئاسة الوزراء، بإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن، وذلك بعد قتل المواطن، رشيد صالح البكوش، وإصابة شقيقه موسى صالح البكوش، أمس الخميس في طرابلس.

وتوعد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في بيان أطلعت عليه العنوان، اليوم الجمعة، بالتعامل بكامل جدية وحزم مع الخارجين عن القانون وردع المسببين في إقلاق حياة المواطنين أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لواقعة إطلاق أحد الأشخاص الرصاص على شاب وأخيه، مما أدى إلى مقتل الأول، واسمه رشيد البكوش، وجرح شقيقه، جراء مشاجرة، لم تعرف أسبابها.

وأثارت الجريمة تنديدات واسعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رواد المواقع الاجتماعية بضرورة ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

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