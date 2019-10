المتوسط:

أكد مدير الإصحاح البيئي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق الجديدي ، أن “غياب الحلول الناجعة واستمرار الصراعات المسلحة تحول دون إيجاد حل دائم لأزمة القمامة”.

وأضاف الحديدي، في تصريحات صحفية له، أنه “إلى جانب غياب الوعي البيئي، مؤسسات الدولة عاجزة عن وضع خطة شاملة لحل التكدس الهائل للنفايات في الشوارع، إلى جانب الحروب التي لا تسمح بتنفيذ برامج حديثة تضاهي تجارب الدول الأخرى”.

وأوضح ، أن ” الحلول المطروحة للأزمة هي إعادة تدوير بعض النفايات الصلبة مثل الزجاج والورق والبلاستيك”، وإمكان “التعاقد مع شركات متخصصة في مجال إعادة التدوير، لكن الأمر دون شك يحتاج الى استقرار أمني لتعمل مثل هذه الشركات دون انقطاع”.

The post “الوطني لمكافحة الأمراض”: استمرار الصراعات المسلحة يمنع حل أزمة انتشار القمامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية