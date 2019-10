ناشط حقوقي: معدل الجريمة مرتفع للغاية في طرابلس بسبب الميليشيات

أكد الناشط الحقوقي عبدالله الخفيفي ، أن” معدل الجريمة في العاصمة طرابلس مرتفع للغاية وذلك بسبب تنامي العنف في ظل حكم المليشيات”.

وأكمل الخفيفي، في تصريحات صحفية له ، أن “مثل هذه الجرائم ستزداد طالما وجدت حكومة المليشيات في العاصمة، و أن مثل هذه الجرائم تحدث بشكل يومي دون الإبلاغ عنها أو تسجيلها، بالإضافة إلى جرائم عديدة تحدث في العاصمة من قتل وخطف وابتزاز”.

وأوضح، أن “هناك العديد من المخطوفين الذين لا يعرف مصيرهم، مثل “معز بانون” و”عزالدين الوحيشي” وغيرهما”.

