انطلاق ورشة عمل بهدف إعداد إستراتيجية موحدة للتعافي الاجتماعي والاقتصادي

شارك 24 موظفا من بلديات الجنوب والشرق والغرب الليبي، في ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بهدف إعداد إستراتيجية موحدة حول التواصل بشأن التعافي وتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في جميع أنحاء ليبيا.

يأتي ذلك في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا، في مساعدة البلديات لتلبية الاحتياجات الإعلامية للمواطنين في ليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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