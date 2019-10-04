إعادة 322 مهاجرا نيجيريا إلى وطنهم 

أعادت منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 322 مهاجرا نيجيريا إلى وطنهم.

وأشارت منظمة الهجرة عبر منشور على تويتر إلى أن المهاجرين تم ترحيلهم عبر مجموعتين في رحلات انطلقت من مطار مصراتة الدولي، مضيفة أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم بينهم نساء وأطفال تقطعت بهم السبل في ليبيا بعد فشل محاولاتهم للعبور بشكل غير قانوني للبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

يشار إلى أن منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم من الاتحاد الأوروبي تسعى لإعادة عدد كبير من المهاجرين العالقين في ليبيا إضافة لترحيل عدد منهم وإعادة توطينهم في رواندا.

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