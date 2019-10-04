اتحاد عام النفط والغاز " قضية المهندس أحمد الفيتوري قضية رأي عام ".‎

أصدر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا بياناً بخصوص قضية إيقاف المهندس أحمدالفيتوري الموظف بشركة الخليج العربي للنفط عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
وأوضح البيان أن ” الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز تابع باستغراب ما تعرض له المهندس أحمدالفيتوري الموظف بميناء الحريقة التابع لشركة الخليج العربي للنفط من إيقاف عن العمل واحالتهللتحقيق على خلفية تصويره للوضع الكارثي الموجود داخل صالة الطعام الخاصة بميناء الحريقة والذيوثق فيه وجود الحشرات والصراصير في مكان يجب أن يكون على مستوى عالي من النظافة وذلكحفاظا على صحة المستخدمين الذين يتناولون طعامهم داخل هذا المطعم.
وأضاف البيان الصادر اليوم الجمعة بأن ” مراقب الميناء بدلاً من أن يفتح تحقيقاً لمعرفة القصوروالمقصرين من شركة التموين الذين اوصلوا المطعم إلى هذه الحالة ، نتفاجأ باحالة من قام بتوثيق هذاالقصور من باب حرصه وغيرته على زملائه إلى التحقيق ويوقف عن العمل بحجة إفشاء أسرار الشركة !! لا نعلم عن أي أسرار يتحدثون ؟ “.
كما تابع البيان ان ” الذين قاموا بهذا الفعل كانوا يظنون انهم بذلك سيقومون بالتكتم عن سوء الخدماتوالنظافة داخل المطعم ولكن من سوء حظهم أصبحت قضية المهندس أحمد الفيتوري قضية رأي عامونحن في الاتحاد العام نطالب النقابة الفرعية لعمال ميناء الحريقة والاتحاد العام لعمال شركة الخليجالعربي للنفط ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج بتحمل مسؤولياتهم وضرورة إرجاع المعني إلى سابق عمله ومحاسبة المقصرين وحتى لا يتم توظيف هذه القضية من قبل ضعاف النفوس في أمور قد تضر بسير العملية الإنتاجية داخل الميناء والحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط “.
واختتم البيان الذي اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخه منه” نناشد نحن إدارة الاتحاد العاملعمال قطاع النفط والغاز كل الجهات ذات الاختصاص بالمبادرة لرفع الظلم عن المستخدم ورد الاعتبارله ومحاسبة المسؤول عن هذا التصرف وإعطاء كل دي حقا حقه قبل فوات الأوان”.
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