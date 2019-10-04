اتحاد عام النفط والغاز " قضية المهندس أحمد الفيتوري قضية رأي عام ".‎

أصدر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز في ليبيا بياناً بخصوص قضية إيقاف المهندس أحمدال فيتوري الموظف بشركة الخليج الع ربي للنفط عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وأوضح البيان أن ” الاتحاد العا م لعمال قطاع النفط والغاز تابع باستغراب ما تعرض له المهندس أ حمدالفيتوري الموظف بميناء الحر يقة التابع لشركة الخليج العربي للنفط من إيقاف عن العمل واحال تهللتحقيق على خلفية تصويره للو ضع الكارثي الموجود داخل صالة ا لطعام الخاصة بميناء الحريقة وا لذيوثق فيه وجود الحشرات والصرا صير في مكان يجب أن يكون على مس توى عالي من النظافة وذلكحفاظا على صحة المستخدمين الذين يتناو لون طعامهم داخل هذا المطعم.

وأضاف البيان الصادر اليوم الجم عة بأن ” مراقب الميناء بدلاً من أن يفتح تحقيقاً لمعرفة الق صوروالمقصرين من شركة التموين ا لذين اوصلوا المطعم إلى هذه الحالة ، نتفاجأ باحالة من قام بتو ثيق هذاالقصور من باب حرصه وغير ته على زملائه إلى التحقيق ويوق ف عن العمل بحجة إفشاء أسرار ال شركة !! لا نعلم عن أي أسرار يت حدثون ؟ “.

كما تابع البيان ان ” الذين قام وا بهذا الفعل كانوا يظنون انهم بذلك سيقومون بالتكتم عن سوء ا لخدماتوالنظافة داخل المطعم ولك ن من سوء حظهم أصبحت قضية المهن دس أحمد الفيتوري قضية رأي عامو نحن في الاتحاد العام نطالب الن قابة الفرعية لعمال ميناء الحري قة والاتحاد العام لعمال شركة ا لخليجالعربي للنفط ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة الخليج بتحمل مسؤولياتهم وضرورة إرجاع المعني إلى سابق عمله ومحاسبة المقصرين وحتى لا يتم توظيف هذه القضية من قبل ضعاف النفوس في أمور قد تضر بسير العملية الإنتاجية داخل الميناء والحقول التابعة لشركة الخليج العربي للنفط “.

واختتم البيان الذي اطلعت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخه منه” نناشد نحن إدارة الاتحاد ال عاملعمال قطاع النفط والغاز كل الجهات ذات الاختصاص بالمبادرة لرفع الظلم عن المستخدم ورد الا عتبارله ومحاسبة المسؤول عن هذا التصرف وإعطاء كل دي حقا حقه قبل فوات الأوان”.

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