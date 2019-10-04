استبعاد قطر من مؤتمر برلين حول ليبيا

نقل موقع أفريكا انتيلجنس عن مصادر خاصة أن أبوظبي والقاهرة تمكنت من استبعاد قطر من مؤتمر برلين.

وأشار الموقع نقلا عن مصادره أن قرار استبعاد قطر أغضب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأمر الذي أدى إلى تشديد شروطه، وأصر على انسحاب قوات الجيش الوطني من طرابلس ورفضه للاتفاق الذي توصل إليه مع المشير حفتر في أبوظبي أواخر فبراير الماضي.

وتطرق الموقع إلى غياب الدعم الأميركي للبيان الوزاري الذي صدر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولم يشر إلى حكومة الوفاق الوطني ولا اتفاق الصخيرات الذي منحها الشرعية.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الألمانية قد استضافت الثلاثاء الماضي الاجتماع الدولي التحضيري الثاني لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وقد جاء الاجتماع لمتابعة النقاش الذي جرى في الجلسة الأولى التي عُقدت في برلين يوم الـ 17 من سبتمبر الماضي حيث تم تبادل وجهات النظر بعمق حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في ليبيا وسبل حل الأزمة بشكل شامل وسريع من أجل ضمان التنمية المستدامة للبلاد.

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