أعلنت مديرية أمن جنزور ، عن تطبيق وزارة الداخلية خطة أمنية تقضي بضبط الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة في سياراتهم.

وكشفت المديرية ، عن التعرف على الجناة في حادثة القتل بمنطقة السراج.

وأوضحت المديرية، أنه “جرى رصدهم وتعميم أسمائهم على كل البوابات الأمنية والمنافذ”.

