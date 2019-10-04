متاجر بالبشر ممثلا لليبيا في اجتماعات بإيطاليا

مهرب بشر، متعطش للدماء، ومسؤول عن إطلاق النار في البحر، قائد منظمة إجرامية ويشتبه في أنه أغرق العشرات من المهاجرين … هكذا وصف تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة في يونيو عام 2017 عبدالرحمن ميلاد المعروف باسم بيجا أشهر تجار البشر في ليبيا والذي مثلها في اجتماعات عقدت على الأراضي الإيطالية.

صحيفة أفينير الإيطالية نشرت صوراً ضمن تحقيق موسع لها يظهر عبدالرحمن ميلاد حاضراً في اجتماع مع مسؤولي الاستخبارات الإيطالية إضافة لمندوبين لعدد من الوكالات الإنسانية الدولية ومندوبين عن دول شمال أفريقيا، وتم تقديمه باعتباره قائد خفر السواحل الليبي وتحصل على تصريح الدخول إلى إيطاليا من وزارة الداخلية الإيطالية.

وبحسب مصادر الصحيفة فقد طلب بيجا في ذات اليوم من السلطات الإيطالية الحصول على أموال لإدارة استقبال المهاجرين في ليبيا بعد أن وقع وزير الداخلية الإيطالي حينها ماركو مينيتي مذكرة تفاهم مع المجلس الرئاسي لتقديم مستوى من التعاون بين خفري السواحل الإيطالي والليبي، إضافة لتوفير الأموال والمعدات في محاول لوقف المهاجرين إلى شواطئها.

وجاء تطور ظهور بيجا في اجتماع رسمي على أراض إيطالية بعدما قدم وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مرسومًا جديدًا بشأن طالبي اللجوء، والذي قال إنه سيخفض الوقت الذي يستغرقه اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي ترحيل المهاجر إلى وطنه لمدة أربعة أشهر، ما يجعل مصداقية إيطاليا حول ملف الهجرة مهزوزة من جديد لتؤكد مزاعم المنظمات الإنسانية في اتهامها لإيطاليا باستغلال قضية المهاجرين وارتكابها لجرائم.

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