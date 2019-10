المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أن ” المجرم الخارج عن القانون لا يستحق إلا المواجهة بقوة وشدة دون تسامح ولا تهاون” .

وأوضح باشاغا ، أن لإجرام اليومي الذي ينغص حياة المواطن أعتبره صنفاً من صنوف الإرهاب الذي يجب التصدي له بكافة التدابير الرادعة “.

وأكمل ، أنه “لا مجال للتمترس وراء الحصون الثورية أو القبلية أو الفئوية فسلطان المظلوم هو الغالب على إجرام الفاسدين” .

وأضاف ، أن “وزارة الداخلية بصدد إطلاق حملة أمنية واسعة لن نرحم فيها من تطاول على أمن المواطن أو استهان بدماء الأبرياء “.

يأتي هذا البيان في أعقاب الجريمة التي ارتكبت بحق مواطن من منطقة السراج أردي قتيلا على يد احد المسلحين .

The post باشاغا: نحن بصدد إطلاق عملية أمنية واسعة لن نرحم فيها المجرمين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية