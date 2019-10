أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ، أن ” قرار تعيين السفراء من البداية كان معيبا لأنه صدر من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفردا”.

وأكمل العقوري، في تصريحات له، أن ” البرلمان ولجنة الخارجية التابعة لها ينبغي أن تشارك في اختيار السفراء”.

وأضاف، أن “المليشيات هي من تملك القوة والقرار السياسي سواء في الداخل أو الخارج ولها يد في اختيار السفراء”.

