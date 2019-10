المتوسط:

أصدر مدير أمن طرابلس عميد دكتور اسامة عويدان تعليماته الي رئيس قسم النجدة بشأن توزيع الدوريات داخل مدينة طرابلس.

كما أعلن مدير أمن طرابلس تفعيل بوابات من اجل القبض علي الخارجين عن القانون، والمخالفين والسيارات المعتمة والتي لاتحمل اللوحات وبسط الامن داخل مدينة طرابلس.

وتأتي تلك الإجراءات بعد حادث مقتل مواطن على يد مجموعات مسلحة في حي السراج بطرابلس.

