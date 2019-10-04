حملات واسعة لضبط المخالفات في حواضر الجنوب

امتدت حملة الأمن الغذائي التي أطلقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مدعوما بجهاز الحرس البلدي إلى العمق الليبي، حيث انطلقت حملة تفيش واسعة في مناطق وادي الحياة والغريفة وبنت بية.

وطالبت الحملة أصحاب الأنشطة الاقتصادية بضرورة مراعاة الشروط الصحية والفنية لمزاولة أي نشاط مع تأكيد على اتخاذ إجراءات صارمة في حال تمت مخالفة القوانين .

وقد شهدت عدة مناطق في ليبيا حملات تفتيشية مكثفة أظهرت عددا من المخالفات منها الجسيمة والمتوسطة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وجاءت المبادرة في وقت غاب فيه الدعم الكافي من قبل مؤسسات الدولة عن الأجهزة الضبطية والرقابية؛ ولكن المهنية العالية التي تقيد بها موظفو الرقابة ورجال الحرس البلدي قطعت الطريق عن كل من حاول المتاجرة بصحة وأرواح الناس سواء عن طريق تهريب أغذية وأدوية منتهية الصلاحية أو تزويرها، فيما لا تزال هذه الحملة مستمرة في كل الأوقات للحد من الاختراقات التي طالت أهم شيء في حياة المواطن متمثلا في غذائه ودوائه.

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