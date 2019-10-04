عقيلة: يرحب بالتدخل الدولي “بشروط”

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الحل في ليبيا رهن بتحرير العاصمة طرابلس وخروج المجموعات المسلحة منها، مجددا ثقته في الجيش لإنجاز هذه المهمة الوطنية، مشيرا إلى أن الصلح لا يتم تحت تهديد السلاح.

وأضاف المستشار في تصريح صحفي أن موقف مجلس النواب ثابت وهو التأكيد على شرعيته كممثل للشعب الليبي،مبينا أن المصالحة لا يمكن أن تتم في ظل وجود ميليشيات تمتلك السجون والسلاح، وتعتبر نفسها أعلى من الدولة، ورهن عقيلة مستقبل العملية السياسية بتحرير العاصمة، مشيرا إلى أنه بعد أن يتم ذلك يمكن أن يتدارس الليبيون ما يمكن القيام به، لتحقيق إرادتهم، مؤكدا ترحيبه بالتدخل الدولي في إطار النصح ومساعي رأب الصدع، دون وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، داعيا المجتمع الدولي إذا كان جادا في حل الأزمة الليبية أن يعمل على إخراج المجموعات المسلحة من طرابلس، أو دعم الجيش الوطني لإنجاز مهمته.

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