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عقيلة: يرحب بالتدخل الدولي “بشروط”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الحل في ليبيا رهن بتحرير العاصمة طرابلس وخروج المجموعات المسلحة منها، مجددا ثقته في الجيش لإنجاز هذه المهمة الوطنية، مشيرا إلى أن الصلح لا يتم تحت تهديد السلاح.

وأضاف المستشار في تصريح صحفي أن موقف مجلس النواب ثابت وهو التأكيد على شرعيته كممثل للشعب الليبي،مبينا أن المصالحة لا يمكن أن تتم في ظل وجود ميليشيات تمتلك السجون والسلاح، وتعتبر نفسها أعلى من الدولة، ورهن عقيلة مستقبل العملية السياسية بتحرير العاصمة، مشيرا إلى أنه بعد أن يتم ذلك يمكن أن يتدارس الليبيون ما يمكن القيام به، لتحقيق إرادتهم، مؤكدا ترحيبه بالتدخل الدولي في إطار النصح ومساعي رأب الصدع، دون وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، داعيا المجتمع الدولي إذا كان جادا في حل الأزمة الليبية أن يعمل على إخراج المجموعات المسلحة من طرابلس، أو دعم الجيش الوطني لإنجاز مهمته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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