ليبيا والنيجر توقعان مذكرة تفاهم حول هجرة العمال برعاية أممية

عقدت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، اجتماعا بمشاركة 14 شريكا دوليا واقليميا من أجل دفع التعاون الدولي في مجال هجرة العمال.

وقد توصٌل الممثلون عن وزارة العمل بحكومة الوفاق وجمهورية النيجر إلى امضاء مذكرة تفاهم بخصوص آليات تمكن من الاستفادة من هذه الهجرة بالنسبة لبلدان المنشأ والمهاجرين أنفسهم.

وأوضحت الأمم المتحدة أنه في ليبيا حاليا، يوجد أكثر من 650 ألف مهاجر منهم 70 بالمائة من العمال، وأن هذه الاتفاقية تمثل الخطوة الأولى من أجل وضع اتفاقيات ثنائية من أجل تسهيل اجراءات إدارة الهجرة.

