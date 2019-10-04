أمن طرابلس يواصل تحرياته لكشف غموض العثور على جثة طفل في وسط قمامة محترقة

تكثف مديرية أمن طرابلس تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفل مجهول الهوية محترقة، أمس الخميس، في وسط قمامة أشعلت فيها النيران في شارع بلخير وسط العاصمة طرابلس.

ووفق بيان لمديرية أمن طرابلس، اليوم، باشرت الأجهزة الأمنية على الفور جمع المعلومات حول هوية الجثة، التي ظهر من المعاينة الأولية أنها تعود إلى طفل في الرابعة من العمر، تبدو على ملامحه وهيئة ثيابه أنه طفل أجنبي.

وشدد البيان على أن رجال التحري من مركز شرطة المدينة يعملون لكشف الملابسات وعرض النتائج وإحالة الجناة إلى العدالة.

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